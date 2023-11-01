67 жителей Тюменской области пострадали от рук мошенников за минувшую неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

67 жителей Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных средств превысила 21 млн рублей. Наибольшая составила 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, тюменке позвонил неизвестный и представился сотрудником портала "Госуслуги". Он сообщил о том, что якобы мошенники пытаются списать с банковского счета денежные средства, а также оформить на ее имя кредит. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, злоумышленник предложил пострадавшей самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя инструкциям мошенников, тюменка самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 2,9 млн рублей на счета, указанные неизвестным. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, не подозревала.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Добавим, пострадавшие от рук телефонных мошенников граждане имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на банковский счет которого поступили похищенные денежные средства.