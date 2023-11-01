Трансляция пресс-конференции о подготовке к предстоящему пожароопасному периоду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона - 2023 и подготовка к следующему пожароопасному периоду в регионе" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 14 ноября в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по Государственному пожарному надзору Алексей Шутов.