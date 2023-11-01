Наркокурьера-закладчика из Сургута будут судить в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-летнего жителя Сургута обвиняют в распространении наркотиков по нескольким статьям. Молодого человека заключили под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В декабре 2022 года обвиняемый, проживая в Тобольске, вместе с другом решил заняться сбытом наркотических средств в роли курьера-закладчика. Для этого в Интернете он приобрел наркотики, которые хранил в тайнике для дальнейшего сбыта. В конце декабря 2022 года подельники приехали в с. Уват для сбыта наркотиков через оборудованные тайники, но вскоре были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Из незаконного оборота изъято более 14 грамм наркотического вещества. Обвиняемого заключили под стражу.

Уголовное дело направлено в Уватский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении второго участника уголовное дело находится на рассмотрении в суде.