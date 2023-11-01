Фестиваль инклюзивной культуры стартовал в Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

VII Фестиваль инклюзивной культуры "Университет – территория инклюзии" проходит в Тюменском госуниверситете с 13 ноября по 3 декабря. Традиционно его организует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На трехнедельном фестивале участников ждут мастерские инклюзивного взаимодействия, занятия "Инклюзия – увидеть ценность каждого", тематические встречи и мастер-классы для абитуриентов и их родителей, преподавателей и студентов, научно-практические конференции, веб-квест "Инклюзия: события, люди, места", концерт, Всероссийский инклюзивный диктант и другие события.

Фестиваль проводится в смешанном формате с привлечением вузов-партнеров РУМЦ ТюмГУ, вузов новых территорий РФ, общественных организаций, школ и других социальных партнеров Института психологии и педагогики и РУМЦ ТюмГУ.