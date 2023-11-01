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Электронный студенческий билет станет доступным в 2024 году

Общество, 17:45 13 ноября 2023

мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Электронный студенческий билет будет доступен в России в 2023 году. Проект соответствующего документа опубликовало Минцифры на regulation.gov.ru.

"На Госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов", - отмечено в сообщении.

Новыми возможностями смогут воспользоваться студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты. С помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт.

Появится возможность посещать концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам, пройти на территорию университета, в любое время отслеживать свою успеваемость.

Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах.

Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами.

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# Минцифры , студенты

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