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Жительница Тюмени случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком

Происшествия, 17:34 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительнице Тюмени, которая случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, помогли медики скорой в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

Прибывшая через 12 минут после вызова врачебная бригада сделала все необходимое для облегчения состояния пациентки: обезболила, нанесла на ожоговые раны специальные повязки, которые мгновенно охлаждают, устраняют боль и защищают от инфицирования. После оказанной помощи 32-летнюю пациентку доставили в больницу с диагнозом – термический ожог 2 степени поясничной области и ягодиц.

Всего в выходные, 11 и 12 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 85 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 637 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 553 пациента.

С 8 часов до полуночи диспетчеры передали в поликлиники 900 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 85 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# скорая помощь

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