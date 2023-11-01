В Тюмени определят сильнейших шахматистов среди школьников и ветеранов

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по шахматам среди учащихся образовательных учреждений Тюмени "Белая ладья" состоятся в атриуме Тюменского технопарка (Республики, 142) 18 и 19 ноября. Начало в 10 часов.

В состязаниях примут участие 200 школьников 2010 года рождения и младше, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города. Шахматистам предстоит продемонстрировать свое мастерство в логической игре и поспорить за звание лучшего. По результатам соревнований 12 команд пройдут во второй этап соревнований.

Финальные партии запланированы на базе спортивной школы "Ладья" (Червишевский тракт, 72а/1) с 25 ноября по 10 декабря.

Также 18 и 19 ноября в спортивной школе "Ладья" по ул. Энергетиков, 30/3 пройдет чемпионат Тюмени по шахматам среди ветеранов.

За звание чемпиона города поборются 60 опытнейших шахматистов. Среди спортсменов интеллектуальных игр мастерство продемонстрируют женщины от 40 лет и старше, мужчины от 50 лет и старше.