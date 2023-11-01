В Тюменской области транспортные потоки регулируют с помощью нейросетей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нейросети применяют в Тюменской области для анализа транспортных потоков. На особо проблемных светофорных участках устанавливают специальные железные ящики с компьютерами и контроллерами. Они собирают данные с камер видеонаблюдения и передают в региональный центр информатизации для принятия решения по оптимизации дорожного движения.

Гендиректор фирмы "Дорожный эксперт", подрядчик ГУС Тюменской области Александр Булдаков рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что два месяца назад они запустили работу такого шкафа в тюменских Березняках. Здесь автомобилисты жаловались на пробки в районе улицы Омутинской.

"Благодаря внедрению новых технологий удалось разгрузить поток с улицы Омутинской и сократить фазы светофоров в несколько раз из расчета две секунды на машину. Данные с четырех камер на стоп-линию и двух обзорных поступают в установленный нами шкаф. Информация в трех компьютерах обрабатывается с 10 транспортных светофоров и шести пешеходных. Затем через GSM-роутер поступает в контроллер и после в Центр информатизации Тюменской области", - пояснил он.

Нейросеть помогла специалистам управления автомобильных дорог ГУС Тюменской области решить проблему на ул. Омутинской. С увеличением числа автомобилей работа зеленого света на светофоре продлевается, в обратном порядке – сокращается. Кроме того, эксперты видят наполнение трафика, то есть каких автомобилей больше – грузовых или легковых. Также считывают состояние дорожного покрытия, разметки и чистоту видеокамер.

Шкаф для управления светофорными объектами с контроллером "Спектр" изготавливают в Санкт-Петербурге. Начинка – как импортное, так и отечественное оборудование. Установка оснащена бесперебойным питанием на случай отключения электричества. В режиме генерации он способен работать до 6-8 часов.

Пять шкафов интеллектуальной транспортной системы установили в Тюмени в 2022 году. В 2023 году второй шкаф появился на объездной при повороте в индустриальный парк "Боровский". Подобные шкафы работают в Криводанова, на Барнаульской. Применение интеллектуальной системы значительно облегчило жизнь водителям Восточного округа.

"На Широтной - Монтажников была вечная проблема со светофорами. Каждую неделю перестраивал режимы, чтобы хоть как-то людям было удобно, а сейчас отрабатывает интеллектуальная транспортная система. И управляется процесс гораздо лучше", - заверил Булдаков.

По мнению эксперта, занятого светофорными объектами Тюменской области с 2011 года, нейросети необходимо внедрить на Объездной Тюмени: Авторемонтная – Троицкая, на Червишевском тракте при повороте на ДСК и по Московскому тракту - поворот на дачи.

"Город развивается, строятся развязки, поэтому и необходимо применять искусственный интеллект", - считает специалист.

Анжела Лебедева