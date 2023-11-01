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В Тюменской области транспортные потоки регулируют с помощью нейросетей

Экономика, 16:15 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нейросети применяют в Тюменской области для анализа транспортных потоков. На особо проблемных светофорных участках устанавливают специальные железные ящики с компьютерами и контроллерами. Они собирают данные с камер видеонаблюдения и передают в региональный центр информатизации для принятия решения по оптимизации дорожного движения.

Гендиректор фирмы "Дорожный эксперт", подрядчик ГУС Тюменской области Александр Булдаков рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что два месяца назад они запустили работу такого шкафа в тюменских Березняках. Здесь автомобилисты жаловались на пробки в районе улицы Омутинской.

"Благодаря внедрению новых технологий удалось разгрузить поток с улицы Омутинской и сократить фазы светофоров в несколько раз из расчета две секунды на машину. Данные с четырех камер на стоп-линию и двух обзорных поступают в установленный нами шкаф. Информация в трех компьютерах обрабатывается с 10 транспортных светофоров и шести пешеходных. Затем через GSM-роутер поступает в контроллер и после в Центр информатизации Тюменской области", - пояснил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Нейросеть помогла специалистам управления автомобильных дорог ГУС Тюменской области решить проблему на ул. Омутинской. С увеличением числа автомобилей работа зеленого света на светофоре продлевается, в обратном порядке – сокращается. Кроме того, эксперты видят наполнение трафика, то есть каких автомобилей больше – грузовых или легковых. Также считывают состояние дорожного покрытия, разметки и чистоту видеокамер.

Шкаф для управления светофорными объектами с контроллером "Спектр" изготавливают в Санкт-Петербурге. Начинка – как импортное, так и отечественное оборудование. Установка оснащена бесперебойным питанием на случай отключения электричества. В режиме генерации он способен работать до 6-8 часов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Пять шкафов интеллектуальной транспортной системы установили в Тюмени в 2022 году. В 2023 году второй шкаф появился на объездной при повороте в индустриальный парк "Боровский". Подобные шкафы работают в Криводанова, на Барнаульской. Применение интеллектуальной системы значительно облегчило жизнь водителям Восточного округа.

"На Широтной - Монтажников была вечная проблема со светофорами. Каждую неделю перестраивал режимы, чтобы хоть как-то людям было удобно, а сейчас отрабатывает интеллектуальная транспортная система. И управляется процесс гораздо лучше", - заверил Булдаков.

По мнению эксперта, занятого светофорными объектами Тюменской области с 2011 года, нейросети необходимо внедрить на Объездной Тюмени: Авторемонтная – Троицкая, на Червишевском тракте при повороте на ДСК и по Московскому тракту - поворот на дачи.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Город развивается, строятся развязки, поэтому и необходимо применять искусственный интеллект", - считает специалист.

Анжела Лебедева

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# ГУС Тюменской области , нейросеть , светофоры

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