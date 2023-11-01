Тюменцам предлагают ответить на 10 вопросов олимпиады по государственному языку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочный этап ежегодной Всероссийской олимпиады "Символы России" пройдет 16 ноября. Тема 2023 года – "Русский язык: история письменности".

По информации куратора олимпиады в Тюменской области - научной библиотеки им. Менделеева - в двух возрастных категориях: 10–12 и 13–16 лет будет по 10 вопросов: восемь – тестовые, два – с развёрнутыми ответами.

"Каждый год учредители выбирают символ страны для темы олимпиады. В 2023 таким символом стал государственный язык России. Акцент на русском языке позволит привлечь внимание подростков к истории отечественной письменности, книгоиздания и печатного дела на Руси, рассказать детям, что язык – основной объединяющий элемент национальной культуры, культурный код страны", - рассказали в библиотеке.

Олимпиада будет проходить в онлайне и офлайне. В этом году местом её проведения станут 69 образовательных и 69 культурных учреждений. Площадки будут работать с 8 до 22 часов 16 ноября, ссылка на задания будет активна в это же время на сайте db.tonb.ru.

Итоги отборочного этапа будут подведены до 10 декабря. Во второй, очный, этап "Символов России" (29 февраля 2024 года) пройдут участники, набравшие от 70 до 100 баллов. Каждый участник получит электронный сертификат, а победители и призеры – дипломы и памятные призы.

Напомним, в прошлом году в олимпиаде "Символы России. Пётр I" в Тюменской области приняли участие более 7 тысяч школьников.

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