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Тюменские студенты доказали влияние ИИ на объемы внешней торговли

Общество, 17:23 14 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование студенток ТИУ по влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на объемы внешней торговли отмечено по итогам Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по мировой экономике и международным отношениям в номинации "Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой экономики и технологического развития".

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, Анастасия Алфёрова, Полина Чуркина и Анастасия Кузьмина за свое исследование получили 90 тыс. рублей. Будущие экономисты работают над исследованием под руководством профессора кафедры экономики и организации производства ИСОУ Елены Курушиной.

Анастасия Кузьмина рассказала, что внедрение ИИ в разные отрасли может вывести экономику страны на высокий уровень, сделав ее более конкурентоспособной. Для достижения результата необходимо увеличить инвестиции и количество компаний в области ИИ, стимулировать инновации, исследования и разработки, развивать роботизацию.

www.tyuiu.ru

"При этом положительное влияние ИИ в сфере трудоустройства не приведет к росту безработицы. Более того, полученные результаты доказывают необходимость увеличения числа рабочих мест в сфере использования информационных технологий. Таким образом, меняя структуру инвестиций в сторону увеличения доли финансирования технологий ИИ, появляется возможность не только роста инвестиций за рубежом, но и привлечения международных инвестиций в страну", - уверена Анастасия.

Студентки продолжат работу над исследованием и разработают конкретные предложения по развитию экономики России на основе использования искусственного интеллекта.

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# искусственный интеллект , ТИУ , экономика

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