Тюменские студенты доказали влияние ИИ на объемы внешней торговли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование студенток ТИУ по влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на объемы внешней торговли отмечено по итогам Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по мировой экономике и международным отношениям в номинации "Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой экономики и технологического развития".

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, Анастасия Алфёрова, Полина Чуркина и Анастасия Кузьмина за свое исследование получили 90 тыс. рублей. Будущие экономисты работают над исследованием под руководством профессора кафедры экономики и организации производства ИСОУ Елены Курушиной.

Анастасия Кузьмина рассказала, что внедрение ИИ в разные отрасли может вывести экономику страны на высокий уровень, сделав ее более конкурентоспособной. Для достижения результата необходимо увеличить инвестиции и количество компаний в области ИИ, стимулировать инновации, исследования и разработки, развивать роботизацию.

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"При этом положительное влияние ИИ в сфере трудоустройства не приведет к росту безработицы. Более того, полученные результаты доказывают необходимость увеличения числа рабочих мест в сфере использования информационных технологий. Таким образом, меняя структуру инвестиций в сторону увеличения доли финансирования технологий ИИ, появляется возможность не только роста инвестиций за рубежом, но и привлечения международных инвестиций в страну", - уверена Анастасия.

Студентки продолжат работу над исследованием и разработают конкретные предложения по развитию экономики России на основе использования искусственного интеллекта.