Тюменские студенты доказали влияние ИИ на объемы внешней торговли
Исследование студенток ТИУ по влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на объемы внешней торговли отмечено по итогам Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ по мировой экономике и международным отношениям в номинации "Лучшая аналитическая работа по актуальным проблемам мировой экономики и технологического развития".
По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, Анастасия Алфёрова, Полина Чуркина и Анастасия Кузьмина за свое исследование получили 90 тыс. рублей. Будущие экономисты работают над исследованием под руководством профессора кафедры экономики и организации производства ИСОУ Елены Курушиной.
Анастасия Кузьмина рассказала, что внедрение ИИ в разные отрасли может вывести экономику страны на высокий уровень, сделав ее более конкурентоспособной. Для достижения результата необходимо увеличить инвестиции и количество компаний в области ИИ, стимулировать инновации, исследования и разработки, развивать роботизацию.
"При этом положительное влияние ИИ в сфере трудоустройства не приведет к росту безработицы. Более того, полученные результаты доказывают необходимость увеличения числа рабочих мест в сфере использования информационных технологий. Таким образом, меняя структуру инвестиций в сторону увеличения доли финансирования технологий ИИ, появляется возможность не только роста инвестиций за рубежом, но и привлечения международных инвестиций в страну", - уверена Анастасия.
Студентки продолжат работу над исследованием и разработают конкретные предложения по развитию экономики России на основе использования искусственного интеллекта.