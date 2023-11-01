Средний размер автокредита в Тюменской области равен 1,4 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,4 млн рублей составил средний размер автокредита в Тюменской области в сентябре. Это на 3,6 % меньше, чем в тот же месяц годом ранее. В целом жители региона за девять месяцев оформили займов на покупку машин более 10,4 млрд рублей.

"В сентябре средний чек кредита на покупку автомобиля практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что может свидетельствовать о его определенной стабилизации. При этом вплоть до осени увеличению среднего размера автокредита в этом году во многом способствовал рост продаж новых автомобилей из дружественных стран", - отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Наибольшая доля заемщиков – тюменцы от 30 до 40 лет. На них приходится 36,1 % от всего объема автокредитования. Еще 28,1 % оформили жители региона до 50 лет. При этом, как отмечают в НБКИ подросла на 1,5 % группа до 30 лет.

Оксана Корнеенкова