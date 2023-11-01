Переключение водопроводов в центре Тюмени не отразится на потребителях

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Финальное переключение водопроводов в районе строящейся развязки Мельникайте–Дамбовская проведут специалисты тюменского водоканала 15 ноября. Новый трубопровод диаметром один метр предстоит подключить к действующей сети аналогичного диаметра, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

При строительства кольцевой транспортной развязки действующие коммунальные сети не соответствовали проектным решениям и были переложены мостостроителями. Они проложили 200 м трубы из полимерных материалов.

"Мы опрессовали трубу, проверив ее на прочность, прохлорировали и промыли. После того, как получили положительный анализ из лаборатории начали готовиться к переключению. Сложность предстоящих работ в том, что трубы большого диаметра лежат на разной глубине под углом", - сказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Работы начнутся 15 ноября в 10 часов и запланированы на сутки. Чтобы завершить запланированные мероприятия быстрее, специалисты водоканала заранее изготовили отвод, который под землей соединит две трубы. В сложном переключении будут задействованы четыре опытных бригады и шестеро сварщиков.

Переключение пройдет без ограничения водоснабжения. В часы максимального водоразбора с 19 часов до 21 часа в многоэтажных домах выше 5-6 этажа возможно кратковременное отсутствие воды, связанное с пониженным давлением в системе водоснабжения.