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В Тюменской области диспансеризацию и профосмотры прошли 508 тысяч человек

Общество, 17:34 14 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

508 тыс. 393 человека прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года. Впервые выявлено 34 тыс. 437 заболеваний. Боле половины из которых – болезни кровообращения, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Кроме того, у 1 тыс. 783 жителей области обнаружен диабет. Еще 1 тыс. 876 пациентов имеют злокачественные образования, большая часть из которых на ранней стадии. Болезни органов пищеварения выявлены у 3 тыс. 200 человек, другие заболевания - у 7 тыс. 324 обследованных.

Активнее всего диспансеризацию проходят жители Викуловского, Упоровского, Абатского, Сорокинского районов и Ишима.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , диспансеризация , профилактика

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