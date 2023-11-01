Владимир Якушев отметил важность обновления объектов культуры
Обновление театров, библиотек, музеев, школ искусств и домов культуры дает мощный импульс для развития новых проектов. Важно сформировать и поддерживать культурную среду, которая максимально отвечает потребностям человека, общества и государства.
Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил важность культурных инициатив и проектов в жизни УФО, сообщает пресс-служба полпредства.
В первую очередь внимание уделяется главной составляющей культурной работы – людям. Так, к 1 октября в УФО более 13,5 тысяч специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, еще 836 человек пройдут его до конца года. Что касается добровольцев и волонтеров, то их число составило 46 тысяч человек и превзошло все плановые показатели.
Еще одной важной составляющей остается поддержка начинаний в области культуры: в общей сложности было поддержано более 400 творческих инициатив и проектов.
При этом одной из самых важных статей расхода по-прежнему остается строительство и ремонт учреждений культуры УрФО. Так, с начала реализации проекта созданы, реконструированы и капитально отремонтированы 100 из 114 запланированных объектов, 336 организаций культуры получили новое оборудование. Так, были полностью укомплектованы 10 детских школ искусств в Тюменской области.
Среди объектов капитального строительства в Уральском федеральном можно отметить сельский дом культуры в с.Ключ Ачитского района Свердловской области и центр культурного развития в Карабашском городском округе Челябинской области, а также капитальный ремонт Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле, Курганского театра драмы и Курганского театра кукол "Гулливер", Ларихинского сельского дома культуры в Тюменской области, музеев в Сургуте и Пыть-Яхе.