Владимир Якушев отметил важность обновления объектов культуры

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обновление театров, библиотек, музеев, школ искусств и домов культуры дает мощный импульс для развития новых проектов. Важно сформировать и поддерживать культурную среду, которая максимально отвечает потребностям человека, общества и государства.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил важность культурных инициатив и проектов в жизни УФО, сообщает пресс-служба полпредства.

В первую очередь внимание уделяется главной составляющей культурной работы – людям. Так, к 1 октября в УФО более 13,5 тысяч специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, еще 836 человек пройдут его до конца года. Что касается добровольцев и волонтеров, то их число составило 46 тысяч человек и превзошло все плановые показатели.

Еще одной важной составляющей остается поддержка начинаний в области культуры: в общей сложности было поддержано более 400 творческих инициатив и проектов.

При этом одной из самых важных статей расхода по-прежнему остается строительство и ремонт учреждений культуры УрФО. Так, с начала реализации проекта созданы, реконструированы и капитально отремонтированы 100 из 114 запланированных объектов, 336 организаций культуры получили новое оборудование. Так, были полностью укомплектованы 10 детских школ искусств в Тюменской области.

Среди объектов капитального строительства в Уральском федеральном можно отметить сельский дом культуры в с.Ключ Ачитского района Свердловской области и центр культурного развития в Карабашском городском округе Челябинской области, а также капитальный ремонт Нового молодежного театра в Нижнем Тагиле, Курганского театра драмы и Курганского театра кукол "Гулливер", Ларихинского сельского дома культуры в Тюменской области, музеев в Сургуте и Пыть-Яхе.