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154 млн рублей получила из федерального бюджета на проекты молодежь Тюменской области

Общество, 18:49 14 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

154 млн рублей получила из федерального бюджета на проекты молодежь Тюменской области в 2023 году. Кроме того, 217 молодых тюменцев участвовали в окружных и всероссийских форумах, 7,2 млн рублей по конкурсу грантов от губернатора Тюменской области получили СОНКО, реализующие проекты для молодежи.

Еще одно достижение молодежной политики - 1 место в рейтинге вовлеченности в проекты платформы "Россия - страна возможностей".

Об этом рассказали на торжественном чествовании представителей сферы в правительстве Тюменской области 14 ноября. На второй из пяти стартовавших встреч, которые приурочены 30-летию молодежной политики региона, сотрудникам отрасли вручили памятные медали и благодарственные письма.

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"За 30 лет молодежная политика сильно изменилась. Появилась новая современная инфраструктура, общественные пространства, уникальные проекты. Любые начинания сегодня не происходят без учета мнения и потребностей молодежи", - подчеркнул начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Отметим, что всего награды получат более 400 лидеров молодежного движения Тюменской области.

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# молодежь , награждение

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