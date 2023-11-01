Тюменские волейболисты сыграют с командами из Ставропольского края и Абхазии в чемпионате России

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Коллектив "Тюмень-ТюмГУ" примет участие в четвертом туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги "Б". Тюменцы сыграют с "Колосом"" из Ставропольского края и "Апсны" из Абхазии в спортивном комплексе "Академия спорта" с 16 по 19 ноября , сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"Команда работает в плановом режиме, сейчас проходит учебно-тренировочный сбор, дополнительно играем на первенстве Тюменской области среди команд 1 лиги. Также планируются теоретические занятия, на которых будем разбирать свои ошибки с прошедшего тура, и разбирать команды соперников, с которыми сыграем уже в Тюмени", - сказал тренер команды "Тюмень-ТюмГУ" Сергей Саркисян.

16 и 17 ноября тюменцы сыграют со ставропольцами. 18 и 19 ноября пройдут игры с командой из Абхазии.

Добавим, в турнирной таблице "Тюмень" находится на 10 месте.