147,2 тыс. доз вакцины против бешенства разложили в лесах Тюменской области

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

147,2 тыс. доз вакцины против бешенства диких животных разложили в лесных массивах Тюменской области в 2023 году. Иммунизация проводится путем раскладки брикетов-приманок. Вакцина расфасована в специальные капсулы. Сама приманка, внутри которой содержится вакцина, изготовлена из продуктов, съедобных для животных: мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Тюменской области.

Бешенство является вирусным заболеванием. Оно поражает нервную систему и заканчивается, как правило, летальным исходом. Главными источниками возбудителя бешенства являются дикие хищники. В случае захода диких животных в населенные пункты специалисты рекомендуют не приближаться к ним и не подкармливать их. К бешенству восприимчивы все виды домашних и сельскохозяйственных животных, может им заболеть и человек. Заражение происходит при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу.

При любом подозрении на бешенство, покус, ослюнение, любой контакт с подозрительным животным, необходимо обращаться к ветеринарным специалистам. В случае укуса животным рану необходимо промыть мыльным раствором и немедленно обратиться в медицинское учреждение для прохождения курса антирабической вакцинации.