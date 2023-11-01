Представители уральских регионов учились работать в социальных сетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый поток слушателей образовательной программы "Ведение официальных страниц органов власти в социальных сетях" закончил обучение в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС. Его участниками стали 64 человека из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской, Тюменской областей, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе.

Курс, по мнению начальника отдела информации и общественных связей администрации города Муравленко Евгения Черниговского, очень полезный. "Надеюсь применить его на практике", - заявил он.

На сегодняшний день в регионах Уральского округа, по данным начальника управления по работе с УрФО АНО "Диалог Регионы" Андрея Ткаченко, зарегистрировано свыше 12 тысяч госструктур, имеющих страницы в социальных сетях с отметкой "Госпаблик".

"Объем аудитории колоссальный. Образовательная программа позволит оформить стандарты квалификационных требований к ответственным за работу в соцсетях сотрудникам", - считает он.

Представитель администрации Салехарда Алексей Жогов признателен организаторам курса за возможность повысить свою квалификацию, по тем направлениям, с которыми непосредственно приходится работать.

Программа повышения квалификации "Ведение официальных страниц органов власти в социальных сетях", реализуемая Уральским институтом управления – филиалом РАНХиГС, разработана при содействии аппарата полпреда президента России в УрФО.