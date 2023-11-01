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Тюменцев приглашают познакомиться с региональными писателями

Общество, 16:16 16 ноября 2023

тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Прозаик и поэтесса, член экспертной комиссии конкурса "Книга года – 2023" Антонина Маркова и тюменская писательница Ирина Андреева проведут для тюменцев встречу в Информационно-библиотечном центре для молодежи 21 ноября. 22 ноября писатель Сергей Козлов ждет читателей в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева, сообщает пресс-служба учреждения.

тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Антонина Маркова и Ирина Андреева обсудят с гостями актуальные творческие работы и поговорят о "Книге года". Сергей Козлов расскажет о сборнике "Молитва матери", ставшем дипломантом конкурса – 2023 в номинации "Лучшая книга художественной прозы". На сайте Менделеевки будет организована онлайн-трансляция этого мероприятия.

тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Подробнее о встречах можно узнать по телефону: +7 (3452) 26-43-74; +7 (3452) 565-300 (доб. 4141).

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# библиотека имени Менделеева , писатели

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