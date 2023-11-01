Руслан Кухарук представил проект умных систем на форуме в Екатеринбурге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект цифровизации города представил глава Тюмени Руслан Кухарук на секции "Диалог с главами" Всероссийского форума "Города России: новые рубежи" в Екатеринбурге 16 ноября.

Аналитика, получаемая от умных систем, используется для улучшения жизни города, например, для борьбы с пробками, для развития дорожной инфраструктуры и многого другого, написал мэр в своих аккаунтах в соцсетях.

"Также большой объем данных позволяет нам прогнозировать и формировать будущее застраиваемых территорий, строить за счет инвесторов социальные объекты. При формировании мастер-планов мы стараемся предусмотреть в жилых домах помещения для малого и среднего бизнеса, создание центров притяжения, таких, как парки и скверы", - отметил он.

Темы перспективного планирования и то, как города реагируют на шоковые и кризисные ситуации, какие меры принимаются, чтобы трансформировать экономику с учетом конкретного момента, обсуждали главы Екатеринбурга, Краснодара, Вологды, Перми, Ярославля, Омска и Тюмени.

"Среди факторов, способствующих развитию экономики, я отметил совершенствование малого и среднего бизнеса, наличие высокооплачиваемых отраслей, таких, как информационные технологии, финансы, образование и здравоохранение. Особое внимание мы уделяем цифровизации и развитию креативных индустрий", - сказал Кухарук.

Участники секции оценили ожидаемый экономический эффект от строительства скоростной магистрали М-12, которая соединит Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. Она является одним из наиболее амбициозных и перспективных проектов в сфере дорожного строительства в России в наши дни, уверен глава Тюмени.