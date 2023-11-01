В Тобольске преступник выломал дверь в магазине и украл сварочные аппараты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже из магазина в Тобольске.

В городской отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Мужчина рассказал, что из его магазина по продаже техники пропало имущество. Сумма ущерба составила 28 иыс. 300 рублей, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Мужчина признался в содеянном. Установлено, что в день совершения преступления ранее судимый 23-летний злоумышленник ночью сломал пластиковую дверь в одном из магазинов по ул. Защитинская, проник внутрь, похитил четыре сварочных аппарата, два сотовых телефона и скрылся. В дальнейшем подозреваемый один из похищенных сварочных аппаратов спрятал в лесу, три у знакомых. Одним сотовым телефоном пользовался сам, а два других продал. Часть имущества полицейские изъяли, его возвратят владельцу магазина.

По данному факту следователь МО МВД России "Тобольский" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.