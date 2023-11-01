В Викулово открыли поликлинику после капремонта

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Поликлинику в с. Викулово открыли после капитального ремонта 16 ноября. Здесь появились цифровой маммограф, рефрактометр, стоматологические системы и установки, уретроскоп и многое другое.

"Средства на оснащение поликлиники в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. У нас есть опытные врачи различных специальностей, готовые направить свои профессиональные знания и опыт на сбережение здоровья населения", - рассказал главный врач областной больницы №4 Ишима Александр Синельников.

Первые пациенты поликлиники высоко оценили новые условия, в которых им теперь будут оказывать медицинскую помощь. Капремонт учреждения проведен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение", сообщает региональный инфоцентр.