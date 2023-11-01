В Тюмени на железной дороге произошел сход пассажирского вагона

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства инцидента на железной дороге в Тюмени выясняет Уральская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью 17 ноября в парке ремонта вагонов станции Тюмень при производстве маневровых работ и постановке в парк для ремонта произошёл сход одной тележки пустого пассажирского вагона, без опрокидывания.

Пострадавших нет, задержки поездов допущено не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.