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В Тюмени на железной дороге произошел сход пассажирского вагона

Происшествия, 12:32 17 ноября 2023

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства инцидента на железной дороге в Тюмени выясняет Уральская транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью 17 ноября в парке ремонта вагонов станции Тюмень при производстве маневровых работ и постановке в парк для ремонта произошёл сход одной тележки пустого пассажирского вагона, без опрокидывания.

Пострадавших нет, задержки поездов допущено не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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# поезда , транспортная прокуратура

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