Тюменцам расскажут легенды тобольского Заболотья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на презентацию издания Гульсифы Бакиевой "Легенды, предания, мифы Заболотья: исследования и тексты", которая пройдет в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 25 ноября.

Автор расскажет гостям о создании книги. Также прозвучат стихи и песни на сибирско-татарском языке с уникальным диалектом, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В издание вошли народные сказания, собранные автором в экспедициях по труднодоступным населённым пунктам Тобольского и Нижнетавдинского районов Тюменской области. Сохранены фонетические особенности языка заболотных татар, параллельно дан перевод на русском.

Добавим, на конкурсе "Книга года – 2023" краеведческий труд вошел в лонг-лист в номинации "Лучшая научная книга",

Вход на встречу бесплатный, зарегистрироваться можно по телефону +7 (3452) 565-300 (доб. 4141).