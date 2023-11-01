  • 21 ноября 202321.11.2023вторник
  • USD88,4954
    EUR96,6597
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцам расскажут легенды тобольского Заболотья

Общество, 08:28 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на презентацию издания Гульсифы Бакиевой "Легенды, предания, мифы Заболотья: исследования и тексты", которая пройдет в Областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 25 ноября.

Автор расскажет гостям о создании книги. Также прозвучат стихи и песни на сибирско-татарском языке с уникальным диалектом, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В издание вошли народные сказания, собранные автором в экспедициях по труднодоступным населённым пунктам Тобольского и Нижнетавдинского районов Тюменской области. Сохранены фонетические особенности языка заболотных татар, параллельно дан перевод на русском.

Добавим, на конкурсе "Книга года – 2023" краеведческий труд вошел в лонг-лист в номинации "Лучшая научная книга",

Вход на встречу бесплатный, зарегистрироваться можно по телефону +7 (3452) 565-300 (доб. 4141).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# библиотека имени Менделеева , презентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:28 21.11.2023Тюменцам расскажут легенды тобольского Заболотья
21:03 20.11.2023В Тюменской области наградили детей, спасших тонувшего рыбака с помощью спиннинга
18:29 20.11.2023В честь своего 30-летия МТС разыграет автомобили, путешествия и до 4 млн подписок на продукты экосистемы
17:56 20.11.202321 ноября - события дня