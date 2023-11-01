Более 500 тысяч раз тюменцы записались к врачу через Госуслуги в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 тыс. записей на прием к врачу через Госуслуги оформили жители Тюменской области с начала 2023 года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Чтобы записаться на прием к врачу удаленно, необходимо зайти на сайт Госуслуг, выбрать раздел "Здоровье", найти услугу "Запись на прием к врачу", выбрать кого записать (себя, ребенка или родственника), поликлинику, врача и время посещения.

Более подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке.

Добавим, если уже есть запись на прием, допустим, к врачу-терапевту, то записаться повторно к врачу этой же специальности уже не получится (например, на несколько дат сразу). Сперва необходимо прийти на текущий прием или отменить запись, если необходимо изменить дату и время посещения.