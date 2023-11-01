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Жителей Тюменской области предупредили о мокром снеге и сильном ветре 18 ноября

Общество, 13:59 17 ноября 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега ожидают жителей юго-восточных районов Тюменской области 18 ноября. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, возможна метель, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Возможны аварии и инциденты на системах электроснабжения, образование льда на проводах, падение деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

Автовладельцам рекомендуют быть внимательными на дорогах, поскольку из-за погодных условий вероятны ограничения в движении и ДТП.

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# погода в Тюмени , снег

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