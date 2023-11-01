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Четыре больших автобуса добавят на маршрут №2 в Тюмени

Общество, 17:41 17 ноября 2023

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Один автобус особо большого класса вместимости и три автобуса большого класса вместимости добавят на маршрут №2 "п. ДОК – ул. Таллинская" в Тюмени из-за большого пассажиропотока в утренние и вечерние часы пик. Автобусы начнут ездить с 20 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

По укороченной схеме по объездной дороге (ул. Закалужская), без заезда на Московский и Червишевский тракты будут работать три рейса. Их обозначат желтым цветом. Остальные 20 автобусов, работающие на данном маршруте, продолжат обслуживать пассажиров согласно основной схеме движения. В выходные дни основная схема маршрута и интервал движения автобуса №2 останется без изменений.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте "Тюменский транспорт", в мобильном приложении, по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобусы , маршрут

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