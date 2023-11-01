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Пешеходный светофор в районе ул. Трактовой д. Патрушева демонтируют 18 ноября

Общество, 18:47 17 ноября 2023

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Пешеходный светофор на Червишевском тракте в районе примыкания ул. Трактовой д. Патрушева будет демонтирован 18 ноября. Перейти дорогу можно будет через новый надземный переход. сообщает информационное агентство правительства Тюменской области.

Светофорный объект будет работать только для транспорта. Демонтаж пешеходного светофора поможет развести автомобильные и пешеходные потоки на разные уровни и значительно снизить риск ДТП.

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