Пешеходный светофор в районе ул. Трактовой д. Патрушева демонтируют 18 ноября

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Пешеходный светофор на Червишевском тракте в районе примыкания ул. Трактовой д. Патрушева будет демонтирован 18 ноября. Перейти дорогу можно будет через новый надземный переход. сообщает информационное агентство правительства Тюменской области.

Светофорный объект будет работать только для транспорта. Демонтаж пешеходного светофора поможет развести автомобильные и пешеходные потоки на разные уровни и значительно снизить риск ДТП.