Тюменские футболисты сыграют с командой из Махачкалы 18 ноября

Футболисты "Тюмени" проведут выездную игру с командой "Динамо" в Махачкале 18 ноября в рамках сезона Первой лиги. В первом матче команды разошлись со счетом 0:0.

Как сообщает "Вслух.ру", 25 ноября тюменцев ждет "Ленинградец", который ранее всухую проиграл на тюменском стадионе "Геолог" со счетом 4:0.

Добавим, возвращение в Первую лигу для "Тюмени" проходит успешно. После 18 тура клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице с 35 набранными очками. На счету клуба 10 побед, три проигрыша и пять ничьих.