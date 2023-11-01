Прикормку с ароматизаторами и пищевые добавки советуют использовать тюменцам во время осенней рыбалки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активной в поиске пищи и агрессивной становится рыба при подготовке к зимовке. Старается набрать побольше жировых запасов, чтобы выжить зимой, поэтому попадается на крючок. Заядлые рыбаки всегда ждут этой поры.

"При выборе места для рыбалки учитывайте, чтобы в водоёме было меньше растительности. В нём лучше видно рыбу. Осенняя рыба любит глубокие, но более тёплые участки водоёма, где вода не так быстро остывает. Осенью пользуйтесь прикормкой с добавлением ароматизаторов, чтобы привлечь рыбу. Добавляйте пищевые добавки, которые увеличивают её аппетит, но не перекармливайте", - говорит бывалый рыбак Николай Завьялов.

Как сообщает издание "АиФ Тюмень", осень - время сезонной рыбалки на окуня. Его можно ловить с помощью небольших искусственных приманок - мормышки, блесны или воблеры. Всегда нужно соблюдать правила рыболовства. Если рыба не предназначена для употребления, ее необходимо вернуть в воду. Это поможет сохранить рыбный ресурс и популяцию рыбы для будущих поколений.