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Тобольские врачи спасли пациента от абсцесса

Общество, 11:48 18 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тобольские врачи Областной больницы №3 спасли пациента от опасной патологии. Они помогли местному жителю, долгое время страдавшему от периодических болей в животе. В приёмное отделение ОБ №3 мужчина поступил с высокой температурой. До этого пациент проходил различные курсы лечения от мучивших его время от времени болей в животе, но легче пациенту не становилось, сообщает пресс-служба учреждения.

Ультразвуковое исследование выявило обширное скопление гноя в районе почки, причиной чего стало отверстие в мочеточнике, образовавшееся из-за мочекаменной болезни. Абсцесс грозил распространиться на близлежащие ткани и органы и вызвать инфицирование всего организма.

Врач-уролог Сергей Парамонов прибегнул к малоинвазивному оперативному вмешательству. Через прокол в спине врач установил дренажную систему и успешно избавил пациента от опасной патологии.

Во избежание развития мочекаменной болезни Сергей Парамонов рекомендует пить не менее двух-трех литров воды в день, сбалансированно питаться, включать в рацион достаточное количество фруктов и овощей, а также контролировать уровень кальция, мочевой кислоты и других показателей.

Добавим, риск развития мочекаменной болезни выше у людей от 40 до 50 лет, имеющих такие хронические заболевания, как артериальная гипертония или диабет.

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