О поэзии и нейробиологии памяти расскажут тюменцам в "Космосе"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл лекций от ученых ТюмГУ пойдет в Молодежном театральном центре "Космос" с 20 по 23 ноября. События приурочены к лаборатории "Театр + Наука". Вход по предварительной регистрации в официальном сообществе "Космоса" во ВКонтакте.

20 ноября в 19 часов пройдет лекция "Нейробиология памяти, или вспомнить все". Участники узнают об основных свойствах и видах памяти. Возрастное ограничение: 12+.

22 ноября в 19 часов гости послушают лекцию "Мир магического и современность". Лектор расскажет о том, как магия проникает в жизнь современного человека и разберет устройство магического мышления, сообщает "Мегатюмень". Возрастное ограничение: 12+.

23 ноября в 19 часов можно будет послушать лекцию "Мифы и легенды поволжских немцев". Тюменцы узнают, как мифы влияют на людей. Лектор на примере поэзии поволжских немцев продемонстрирует, как взаимодействуют общество и личность. Возрастное ограничение: 12+.