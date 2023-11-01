  • 18 ноября 202318.11.2023суббота
  • USD89,1237
    EUR96,7692
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

О поэзии и нейробиологии памяти расскажут тюменцам в "Космосе"

Общество, 13:41 18 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл лекций от ученых ТюмГУ пойдет в Молодежном театральном центре "Космос" с 20 по 23 ноября. События приурочены к лаборатории "Театр + Наука". Вход по предварительной регистрации в официальном сообществе "Космоса" во ВКонтакте.

20 ноября в 19 часов пройдет лекция "Нейробиология памяти, или вспомнить все". Участники узнают об основных свойствах и видах памяти. Возрастное ограничение: 12+.

22 ноября в 19 часов гости послушают лекцию "Мир магического и современность". Лектор расскажет о том, как магия проникает в жизнь современного человека и разберет устройство магического мышления, сообщает "Мегатюмень". Возрастное ограничение: 12+.

23 ноября в 19 часов можно будет послушать лекцию "Мифы и легенды поволжских немцев". Тюменцы узнают, как мифы влияют на людей. Лектор на примере поэзии поволжских немцев продемонстрирует, как взаимодействуют общество и личность. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# лекции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 18.11.2023В Тюменском районе стартовала выставка открыток с изображениями района
15:01 18.11.2023Книги на 108 языках народов мира имеются в Тюменской областной библиотеке
14:33 18.11.2023Шесть творческих занятий по рисованию посетили подростки в трудной жизненной ситуации
13:41 18.11.2023О поэзии и нейробиологии памяти расскажут тюменцам в "Космосе"