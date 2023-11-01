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Шесть творческих занятий по рисованию посетили подростки в трудной жизненной ситуации

Общество, 14:33 18 ноября 2023

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Мастер-классы проекта "Мы рисуем" для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли в центре внешкольной работы "Дзержинец" и в мультицентре "Моя территория" с 10 по 17 ноября. Подростки посетили шесть творческих занятий по рисованию.

"Участники проявили свои творческие способности и улучшили навыки коммуникации и эмоциональной саморегуляции. Достичь таких результатов получилось с помощью двух форм эстетической деятельности: общения детей друг с другом и с педагогами, а также выражения своих чувств через создание художественных работ", — сказала руководитель проекта "Мы рисуем" Алеся Никитина.

Как сообщает "КП-Тюмень", 22 ноября участников наградят специальными призами в Музейном комплексе им. Словцова.

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