Шесть творческих занятий по рисованию посетили подростки в трудной жизненной ситуации

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Мастер-классы проекта "Мы рисуем" для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли в центре внешкольной работы "Дзержинец" и в мультицентре "Моя территория" с 10 по 17 ноября. Подростки посетили шесть творческих занятий по рисованию.

"Участники проявили свои творческие способности и улучшили навыки коммуникации и эмоциональной саморегуляции. Достичь таких результатов получилось с помощью двух форм эстетической деятельности: общения детей друг с другом и с педагогами, а также выражения своих чувств через создание художественных работ", — сказала руководитель проекта "Мы рисуем" Алеся Никитина.

Как сообщает "КП-Тюмень", 22 ноября участников наградят специальными призами в Музейном комплексе им. Словцова.