В Тюменском районе стартовала выставка открыток с изображениями района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 воспитанников детских школ искусств изобразили Тюменский район на открытках. Передвижная выставка творческих пленэрных работ "Все краски родного края" начала путешествие по району. Открытие экспозиции прошло в центре культуры и досуга "Вернисаж" в п. Винзили, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

На выставке представлено порядка 60 авторских работ, выполненных в разной технике и с использованием разных материалов. Это масляная живопись, акварельные этюды, графика. До конца декабря выставка побывает в с. Каскара и Онохино, в п. Московский, Боровский и Богандинский.