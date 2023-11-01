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Тюменская авиабаза пополнилась шестью лесопатрульными комплексами

Общество, 19:48 18 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Шесть лесопатрульных комплексов УАЗ "Фермер" получили в Тюменской авиабазе. Автомобили будут использоваться для патрулирования лесов и доставки людей к местам тушения лесных пожаров. Технику передадут в филиалы в Заводоуковском, Исетском, Сладковском, Уватском и Ялуторовском районах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С начала 2023 года в распоряжение Тюменской авиабазы поступили: гусеничный экскаватор; тягач с полуприцепом-тяжеловозом; пять водосливных устройств для тушения пожаров с вертолета; две пожарные автоцистерны.

Добавим, в 2023 году лесопожарные формирования потушили 435 ландшафтных пожаров на площади 22 тыс. 500 га в Тюменской области.

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