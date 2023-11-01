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Здоровье легких обследуют с помощью ИИ в Тюменском фтизиопульмонологическом центре

Общество, 08:47 19 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Здоровье легких обследуют с помощью искусственного интеллекта в Тюменском фтизиопульмонологическом центре. Такая функция реализована в мобильном цифровом флюорографе. Медучреждение первым в регионе реализовало такое решение. Исследование легких на нем уже провели для 310 студентов колледжа, сообщает центр.

Результаты первой обработки система выгружает рентгенологу. В отделении лучевой диагностики специалисты проводят второе и теперь третье чтения.

"Мы активно принимали участие в разработке созданного по нашему заказу программного обеспечения. ИИ помогает нам находить признаки заболеваний даже в очень сложных локализациях. Первые обследования с искусственным интеллектом выявили два случая изменений в легких обследованных студентов. Их направят на дообследование, чтобы установить диагноз. Пропустить патологию теперь невозможно", - рассказала врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики Екатерина Аскарова.

Новая технология повысит доступность и качество медпомощи для населения региона. Флюорографическое обследование необходимо проходить 1 раз в год. Это поможет выявлению туберкулеза, а также других патологий органов грудной клетки на ранней стадии.

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# здравоохранение , искусственный интеллект , профилактика , флюорография

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