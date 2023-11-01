Создатель I'm Siberian Владимир Черепанов провел мастер-класс по брендированию для тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию и мастер-класс по брендированию территории провел создатель и креативный директор бренда I’m Siberian Владимир Черепанов в мультицентре "Контора пароходства" Тюмени 18 ноября. Эксперт из Новокузнецка поделился опытом продвижения продуктов с региональными акцентами, которые имеют необычную реализацию и коммерческий успех.

Встреча прошла в рамках XXV Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств, который проходит в областной столице. По его словам, авторский бренд I’m Siberian присутствует в пяти городах Сибири. Большая часть проекта – не про продажу вещей, а про пропаганду обширного региона. Владимир Черепанов говорит, что людям интересна Сибирь, для большинства - это сказочная страна, в которой может быть все, что угодно.

"Однажды на теплоходе я разговорился с ирландцем. Я спросил, какой он видит Сибирь. Он четко ответил, что это что-то огромное, дикое, морозное. Я зафиксировал это. Тема морозов – невероятно крутая и важная для каждого из нас. Сибиряки считаются добряками, немного неповоротливыми, терпеливыми. Я понял, что эти качества воспитываются у нас с самого детства. Когда выходишь на мороз, ты не можешь долго грустить, надо быстро собраться и добежать. Это криотерапия, которая длится с самого детства", – рассказал создатель и креативный директор бренда I’m Siberian.

Также он отметил другое отношение сибиряков к пространству – обширному. Это, по его мнению, позволяет поддерживать дружбу даже на расстоянии. Тема дикости тоже стала важной: это нужно, чтобы создавать новый культурный продукт. К примеру, при создании бренда I’m Siberian не пытались избегать стереотипов, с ними играли в свою пользу. Например, запустили интерактивную историю вокруг футболок в упаковке, которая выглядит и звучит как снег. Для полного погружения нужно подержать одежду в морозильной камере перед тем, как надеть на себя.

Каждое место в Сибири нужно открывать заново. Стоит отказаться от внутренней конкуренции, а затеять большую "стройку", считает Владимир Черепанов. Города должны обмениваться опытом, делать совместные проекты.

Тюмень Владимир Черепанов видит сибирскими Эмиратами. "Город очень уверен в себе, это город солнца. Тюмень растет, развивается. Её уверенность в себе завидна. Хочется быть как-то сопричастным к городу, у которого есть такая мощная экономика. Это бросается в глаза, думаю, это самое главное отличие Тюмени от всех остальных городов", – сказал Владимир Черепанов корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он отметил для себя разноплановость города. Гость ознакомился с его центральной частью, увидел здесь суперсовременные здания и купеческие дома. Все это интересно для изучения, считает Владимир Черепанов.

"В Тюмень нужно погружаться, говорить о ней, вытаскивать нефтяную историю – борьбу очень крутых людей против суровых природных условий. Это та героика, которая есть внутри региона. Ее, конечно, нужно актуализировать, чтобы наши дети о ней знали. Исторически Тюмень – это колыбель Западной Сибири. Основные события происходили здесь. Несмотря на то, что регион относится к Уральскому федеральному округу, многие местные жители, прежде всего, считают себя сибиряками", – говорит Владимир Черепанов.

Отдельно он остановился на культуре и талантах Тюмени. Жители областной столицы, по мнению эксперта, серьезно относятся к искусству, дизайну, хорошо разбираются в этом.

Напомним, Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств проходит в Тюмени 25 раз. События организованы на нескольких городских площадках. Около 200 проектов авторов из разных городов России в области дизайна, архитектуры и искусств представлены на выставке в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова до 16 декабря.

Параллельно с выставкой проходит цикл лекций. В среднем на одну такую встречу в "Конторе пароходства" регистрируются от 60 до 100 человек. На лекциях в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова фиксируют полную посадку.

Следить за расписанием фестиваля можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова