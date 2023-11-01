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Строительство третьего блока биологической очистки сточных вод завершили в Тюмени

Общество, 13:20 20 ноября 2023

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Строительство третьего блока биологической очистки сточных вод завершил "Росводоканал Тюмень". Специалисты предприятия провели первый пробный запуск. Тренировка прошла успешно. Коридоры аэротенков плавно заполнились водой, заработали лопасти мешалок, трубы наполнились кислородом, запузырили аэраторы, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"После пробного запуска мы начали новый этап работ на очистных сооружениях канализации. Стройка века завершена. Сейчас начинается не менее ответственный процесс настройки биологических процессов оборудования, чтобы добиться глубокой очистки стоков", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Сооружения, размером с четыре футбольных поля, разделены на две части. В первой установлены аэраторы, которые будут подавать на сооружения воздух. Во второй, бескислородной зоне, установлены мешалки. Попадая туда, бактерии меняют свои вкусовые предпочтения и начинают поглощать фосфаты и другие загрязнения. Таким образом будут организованы процессы нитрификации, денитрификации и биологической дефосфотации.

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Ввод в эксплуатацию третьего блока сооружений сточных вод позволит повысить качество очистки стоков до нормативов наилучших доступных технологий и увеличить пропускную способность сооружений с 220 до 260 тыс. кубометров в сутки.

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# Росводоканал Тюмень

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