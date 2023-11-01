Тюменцы выберут название для общественного пространства по улице Республики
Общество, 13:09 20 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Название для нового общественного пространства по адресу: ул. Республики, 21 предлагают выбрать жителям Тюмени. Голосование уже стартовало на портале "Я решаю!", сообщает администрация города.
Территория, которую открыли 16 октября, привлекла широкое внимание тюменцев и гостей города. Она востребована, здесь организуют выставки, знакомят гостей с интересом Тюмени. В создании необычного пространства активно участвовали жители города, которые вносили свои идеи и предложения при обсуждении мастер-плана будущей локации.
Голосование продлится еще три дня по ссылке. Будут рассмотрены все варианты и выбраны наиболее подходящие.