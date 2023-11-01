К 100-летию Аромашевского района заложили капсулу времени с посланием к потомкам

| Фото: ТГ-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: ТГ-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Капсулу времени с посланием к потомкам заложили к 100-летию Аромашевского района в парке культуры и отдыха им. Левенкова А. Н. В ней - надежды и представление современников о том, каким будет село и район в будущем. Об этом рассказал глава муниципального образования Игорь Власов.

А вдохновил на идею акселератор муниципальных команд. По словам главы, к нему обратились предприниматели и молодежь, которые предложили в круглую дату записать инвестпроекты и социальные инициативы и спустя годы проверить, что реализовано и как это повлияло на жизнь.

"В капсуле то, каким хотят видеть район молодежь, предприниматели, работники предприятий разных сфер, жители населенных пунктов. Но узнаем мы, насколько изменился район, только в 2073 году. Приглашаю всех", - сказал Игорь Власов.

Отметим, что в 2023 году в Аромашевском районе реализуются 13 инвестпроектов. В том числе, организация охотничьего туризма. В с. Малоскаредное предприниматели построили гостиничный комплекс, куда приезжают охотники со всей страны.

Оксана Корнеенкова