Металлического дракона в лапнике установят на площади 400-летия Тюмени до 15 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Символ 2024 года – дракон - появится на площади 400-летия Тюмени до 15 декабря. Он будет выполнен из металла и украшен еловым лапником.

Об этом рассказал руководитель управы Центрального городского округа Артём Павлюченко.

"Создавать символ Нового года будут тюменские специалисты и художники из Екатеринбурга. Команда из 15 человек сформирована. Это те же люди, что работали в прошлом году. Они всегда все делают в срок. И я надеюсь, что к 15 декабря мы уже увидим ледовый городок. Начнутся работы с 1 декабря, нужно, чтобы лед встал на реке, позволяли погодные условия. Монтаж металлических конструкций для арт-объектов городка уже идет", - уточнил он.

По соседству с драконом строители возведут замок. Также на площади появятся чаши-ловушки и другие ледовые композиции.

Большую поддержку администрации Тюмени, округам окажут инвесторы. Примерно 30 компаний внесут свою лепту в новогоднее оформление города.

"В этом году усилили партнерство с нашими компаниями, примерно 30 компаний примут участие в оформлении города. Новые елки, ледовые площадки и многое другое появится за счет девелоперов, ресурсоснабжающих организаций, представителей банковской сферы", - сказал Артём Павлюченко.

Работы по украшению Тюмени к Новому году уже начались. В этот раз горожан порадуют новыми локациями, большим количеством елок. Самый большой каток в городе зальют на Цветном бульваре.

Анжела Лебедева