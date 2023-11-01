В Тюмени самый большой каток зальют на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Самый большой каток зальют на Цветном бульваре накануне Нового года. Его площадь составит 3,5 тысячи кв. метров - как два катка у "Конторы пароходства".

Об этом рассказал руководитель управы Центрального городского округа Артём Павлюченко.

"Это станет одним из главных сюрпризов для горожан к Новому году. Он будет удобным. Будет установлено помещение, примерно 400 квадратных метров, для переодевания, проката инвентаря. Установим туалеты, кафе. И еще он будет особой геометрической формы с разными дорожками, плюс интересная иллюминация. Мы сделаем примерно такой же каток, как у ВДНХ в Москве", - отметил Павлюченко.

Это будет первый масштабный каток в Тюмени. Его создадут от ул. Герцена вокруг фонтана в сторону ЦУМа.

Как заметил глава ЦАО, при этом в Тюмени сохранят все места для катания на коньках, которые были в прошлые годы. Традиционными останутся катки на набережной, в экопарке "Затюменский", сквере Комсомольском. В каждом округе города будут свои ледовые площадки.

Анжела Лебедева