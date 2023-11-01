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30 компаний Тюмени примут участие в украшении города к новогодним праздникам

Общество, 10:01 18 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 30 компаний примут участие в украшении Тюмени к новогодним и рождественским праздникам в 2023 году.

Об этом корреспонденту информационнного агентства "Тюменская линия" сообщили в администрации города.

Инвесторы будут задействованы в украшении площади 400-летия Тюмени, ул. Дзержинского, Центральной площади, прилегающей территории к Тюменской областной думе, Городской площади, Цветного бульвара и других локаций.

Работы по подготовке города к Новому году начались с 15 ноября, с монтажа ели на Цветном бульваре. 18-20 ноября начнется сбор главной елки города на площади 400-летия Тюмени.

Согласно концепции новогоднего украшения, помимо привычных горожанам мест для прогулок и фотосессий, в период праздников откроются новые места. Скверы и парки получат дополнительные украшения.

Елочные базары в Тюмени откроют 10 декабря. Они будут работать по восьми адресам.

Анжела Лебедева

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