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Баннеры с пожеланиями хорошего урожая установят к Новому году в селах Нижнетавдинского района

Общество, 17:01 21 ноября 2023

из ТГ-канала главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова | Фото: из ТГ-канала главы Нижнетавдинского района Валерия Борисова

Баннеры с пожеланиями хорошего урожая, исполнения желаний и счастья установят к Новому году на центральных улицах сел Нижнетавдинского района. А на центральной площади Нижней Тавды создадут атмосферную фотозону со снеговиками, фонарями и большими курантами. Всего в районе проведут более 100 мероприятий, сообщил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

"Оформление территории - это один из главных акцентов подготовки. Ощущение праздника должно быть в каждом населённом пункте района. Для этого используем баннеры, световую иллюминацию, световые композиции", - пояснил глава.

Он подчеркнул, что главная цель – создать новогоднюю атмосферу, чтобы жители всех населенных пунктов прониклись праздничным настроением.

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# Нижнетавдинский район , Новый год

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