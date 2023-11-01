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Андрей Артюхов: в колледжах Тюменской области увеличится число бюджетных мест

Общество, 15:54 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правительством Тюменской области предусмотрены средства на создание в ближайшие три года трех тысяч дополнительных мест в системе среднего профессионального образования, по тысяче каждый год. Благодаря этому в колледжах вырастет число бюджетных мест.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Андрей Артюхов, комментируя послание губернатора Тюменской области Александра Моора.

"В Тюменской области уже сейчас не хватает мощности системы среднего профессионального образования. По некоторым направлениям конкурс достигает пятнадцати человек на место. Губернатор предлагает расширять и развивать сеть", - добавил он.

В бюджете Тюменской области на 2024 год предлагается выделить почти 46 млрд рублей на образование, из них 6,6 млрд рублей – на среднее профобразование. По словам Андрея Артюхова, на эти средства можно обновить материальную базу не только ведущих учреждений СПО, но и всех остальных. В целом упор будет сделан на Тюменский колледж производственных и социальных технологий, где построят дополнительные площади. Также поддержку получат Ишимский многопрофильный колледж, Тобольский многопрофильный колледж и другие учреждения системы СПО в регионе.

Виктория Макарова

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# Андрей Артюхов , бюджетные места , колледжи

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