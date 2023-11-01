  • 23 ноября 202323.11.2023четверг
  • USD88,1648
    EUR96,1475
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Приобрести дерево к Новому году в Тюменской области можно только на ёлочных базарах

Общество, 13:51 23 ноября 2023

Приобрести дерево к Новому году жители Тюменской области смогут только на ёлочных базарах. Об этом предупреждает департамент лесного хозяйства региона.

"В соответствии с законом Тюменской области о регулировании лесных отношений рубка гражданами новогодних хвойных деревьев не предусмотрена. Нельзя не только срубить себе ёлочку для праздника, но и нарезать букет из её веток", – отмечено в сообщении департамента.

За незаконную рубку новогодних хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей для граждан и от 200 до 300 тыс. рублей для юрлиц.

Если лесам в ходе незаконной рубки причинен ущерб свыше 5 тыс. рублей, то в этом случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ.

Заготавливать новогодние деревья с 1 по 31 декабря имеют право юридические лица и предприниматели на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных по результатам электронных торгов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# елочный базар , незаконная рубка , штрафы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 23.11.2023Приобрести дерево к Новому году в Тюменской области можно только на ёлочных базарах
12:56 23.11.2023Из Тобольска возобновляются полеты в Екатеринбург
12:45 23.11.2023Российские ученые впервые вырастили огурцы в Антарктиде
12:01 23.11.2023Компенсацию стоимости полиса ОСАГО получили 350 тюменцев