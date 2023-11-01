Приобрести дерево к Новому году в Тюменской области можно только на ёлочных базарах

Приобрести дерево к Новому году жители Тюменской области смогут только на ёлочных базарах. Об этом предупреждает департамент лесного хозяйства региона.

"В соответствии с законом Тюменской области о регулировании лесных отношений рубка гражданами новогодних хвойных деревьев не предусмотрена. Нельзя не только срубить себе ёлочку для праздника, но и нарезать букет из её веток", – отмечено в сообщении департамента.

За незаконную рубку новогодних хвойных деревьев грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей для граждан и от 200 до 300 тыс. рублей для юрлиц.

Если лесам в ходе незаконной рубки причинен ущерб свыше 5 тыс. рублей, то в этом случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ.

Заготавливать новогодние деревья с 1 по 31 декабря имеют право юридические лица и предприниматели на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных по результатам электронных торгов.