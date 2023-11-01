  • 20 ноября 202320.11.2023понедельник
  • USD89,1237
    EUR96,7692
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками

Происшествия, 14:37 20 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении запрещенных веществ задержали в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Молодого человека, который выходил из лесополосы, заметили ночью сотрудники полка ДПС ГИБДД на улице Интернациональной. Полицейские приняли решение о проверке документов гражданина. В ходе беседы 18-летний тюменец заметно нервничал и вел себя беспокойно. На вопрос автоинспекторов о наличии у него запрещенных веществ, юноша ответил положительно.

В присутствии понятых полицейские изъяли у гражданина три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком "мефедрон" массой более двух граммов. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 20.11.2023В Сорокинском районе браконьеры застрелили двух косуль
14:37 20.11.2023В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками
10:35 20.11.202354 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю
09:29 20.11.2023Состояние пострадавших при пожаре в Ялуторовске врачи оценивают, как средней степени тяжести