В Тюмени задержали молодого человека с наркотиками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении запрещенных веществ задержали в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Молодого человека, который выходил из лесополосы, заметили ночью сотрудники полка ДПС ГИБДД на улице Интернациональной. Полицейские приняли решение о проверке документов гражданина. В ходе беседы 18-летний тюменец заметно нервничал и вел себя беспокойно. На вопрос автоинспекторов о наличии у него запрещенных веществ, юноша ответил положительно.

В присутствии понятых полицейские изъяли у гражданина три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком "мефедрон" массой более двух граммов. Подозреваемый пояснил, что запрещенное вещество он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.