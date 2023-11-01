В Тюмени управляющая компания выплатит женщине 400 тыс. рублей за травму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей выплатит жительнице Тюмени управляющая компания. Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску 55-летней местной жительницы о взыскании компенсации в связи с получением травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В марте 2023 года в утреннее время женщина, выходя из подъезда дома №2 по ул. Камчатской, поскользнулась на ледяной поверхности и упала. Женщина получила множественные переломы левой ноги, в медицинском учреждении ей провели операцию.

Согласно договору управления многоквартирным домом обязанность по уборке территории возложена на управляющую компанию. Пострадавшая обратилась в организацию с претензией о выплате компенсации морального вреда и понесенных на лечение расходов, но не получила ответа.

Женщина обратилась в суд с аналогичными требованиями. Суд удовлетворил требования истицы частично и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей и штраф 200 тыс. рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.