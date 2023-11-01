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Юных тюменцев приглашают на конкурс авторской песни

Общество, 08:56 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс детской авторской песни "ДАР" готовится к старту второго сезона. Его организуют команда музыкального образовательного форума Леонида Агутина и сам народный артист России. Юные тюменцы от 13 до 19 лет могут подать заявку на участие до 22 апреля 2024 на сайте, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

По итогам окружных этапов жюри выберет 20 человек от Уральского федерального округа, которые пройдут в полуфинал. По итогам полуфинала 18 финалистов исполнят авторские песни в телевизионном концерте.

Добавим, победительницей первого сезона конкурса стала тюменка Ксения Кушнер. Она получила главный приз — ротацию своего трека в эфире радиостанций, а также проведение сольного концерта.

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