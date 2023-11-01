В Тюменской области наградили детей, спасших тонувшего рыбака с помощью спиннинга

Вытащили из Иртыша и обогрели у костра - сотрудники СК России поблагодарили за мужество детей, спасших рыбака.

Все произошло 8 октября 2023 года, когда 12-летний Алексей с одноклассницей Марией и со своей 8–летней сестрой Ульяной во время рыбалки на р. Иртыш заметили плывущий спасательный жилет.

"Рыба в тот день плохо клевала. Было сильное течение", - вспоминает мальчик. С детьми рядом находилась их бабушка. Спиннингом Леше с третьей попытки удалось зацепить жилет. Подтянув его поближе, ребята заметили, что тянут на берег человека. Не растерявшись, они позвали на помощь местного жителя, который находился неподалеку. Совместными усилиями они вытащили рыбака на берег. До приезда скорой помощи дети обогрели мужчину у костра.

Руководство регионального управления СК России поблагодарило ребят за героический поступок, а их родителей - за достойное воспитание детей, сообщает ведомство.